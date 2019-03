सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने बुधवार को पत्नी आफरीन खान के साथ अपनी शादी की छठी सालगिरह मनाई। यूसुफ पठान ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने फेसबुक पर अपनी वाइफ के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, “”हैप्पी एनिवर्सरी माई लव।”

यूसुफ पठान और उनकी वाइफ ने इस खास मौके को अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के साथ भी सेलिब्रेट किया। यूसुफ ने अपने साथ खिलाड़ियों को एक शानदार डिनर पार्टी दी, जिसकी फोटोज गेंदबाज संदीप शर्मा और राशिद खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की।

संदीप शर्मा ने डिनर पार्टी का फोटो फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा, “हैप्पी एनिवर्सरी युसूफ पठान भाई। शानदार डिनर पार्टी के लिए धन्यवाद।”

संदीप के अलावा अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने भी यूसुफ पठान को शादी की सालगिरह की बधाई दी। राशिद ने ट्विटर पर डिनर पार्टी का फोटो शेयर करते हुए लिखा, ” हैप्पी एनिवर्सरी युसूफ पठान भाई। स्वादिष्ट डिनर के लिए धन्यवाद। इरफान पठान भाई मिस्ड यू।”

Happy Anniversary @iamyusufpathan bhai .Thanks for the delicious dinner absolutely love it. Missed you @IrfanPathan bhai pic.twitter.com/osrsNDvqlU

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) March 27, 2019