VIDEO: डिविलियर्स ने मारा छक्का, देखने लायक था विराट कोहली का रिएक्शन

IPL 2019: मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से मुंबई इंडियंस ने डिविलियर्स के अर्धशतक पर पानी फेर दिया। मुंबई ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सातवें मैच में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को रोमांचक मुकाबले में छह रन से हरा दिया। तीन बार की चैम्पियन मुंबई की दो मैचों में यह पहली जीत है जबकि बेंगलोर को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में एबी डी विलियर्स ने आरसीबी को जितने के लिए एड़ी से छोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन अंपायर के एक खराब निर्णय के चलते आरसीबी ये मैच हार गया।

इस मैच में डिविलियर्स ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में चार चौके और छह छक्के की मदद से नाबाद 70 रन बनाए। इस दौरान डिविलियर्स ने अपनी पारी का दूसरा सिक्स लगाया तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली का रिएक्शन देखने लायक था। डिविलियर्स के सिक्स मारते ही दूसरे छोर में खड़े कोहली जोर से मैदान पर उछल पड़े। कोहली को देख ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शतक लगा दिया हो। कोहली का ये रिएक्शन कैमरामैन ने कैद कर लिया।

That moment when @ABdeVilliers17 goes for a MAXIMUM!#VIVOIPL pic.twitter.com/lpFhLCoTJ2

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2019