आईपीएल 2019 का आगाज होने में अब दो हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में पिछले साल की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया है, जिसमें टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना अपनी आवाज का जादू बिखेरते नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स ने रैना के इस प्रमोशनल वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया।

रैना ने इस वीडियो में चेन्नई के फैंस के लिए सीएसके का एंथम विसल पोडु गाया। सुरेश रैना का सीएसके साथ गहरा नाता है। रैना चेन्नई के लिए कुल 9 आईपीएल के सीजन खेल चुके हैं। यही वजह है कि सीएसके के फैंस रैना को ‘चिन्ना थाला’ (छोटा थाला) नाम से पुकारते हैं। जबकि कप्तान एमएस धोनी को ‘थाला’ बुलाया जाता है।

बता दें कि सुरेश रैना को गाना गाने का काफी शौक है। यही नहीं वह साल 2015 में मेरठिया गैंगस्टर नाम की हिंदी फिल्म में ‘तू मिली सब मिला और क्या मांगू’ गाना गा चुके हैं, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था।

गौरतलब है कि सुरेश रैना के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने रिकॉर्ड है। रैना ने 176 आईपीएल मैचों में 34.37 की औसत से 4985 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि रैना काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और उनकी हालिया फॉर्म भी खराब चल रही है।

The whistlemax #ChinnaThala you just can’t get enough of! #WhistlePodu #YelloveAgain pic.twitter.com/R0vQjbdxvJ

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 12, 2019