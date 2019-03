इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन की उल्टी गिनती शुरु हो चुकी हैं। ऐसे में सभी टीमों के खिलाड़ी टूर्नामेंट की तैयारियों के मद्देनजर मैदान पर काफी पसीना बहा रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (आरसीबी) के खिलाड़ियों ने भी मंगलवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित ट्रेनिंग सेशन में भाग लिया। इस दौरान आरसीबी के ट्रेनिंग सेशन में एक बहुत ही खास मेहमान टीम के खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे।

ये खास मेहमान और कोई नहीं बल्कि बेंगलुरु एफसी और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री थे, जो आरसीबी के खिलाड़ियों से मिलने स्टेडियम पहुंचे थे। इस दौरान आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने उनका जोरदार स्वागत किया और टीम के अन्य खिलाड़ियों से छेत्री का परिचय करवाया।

विराट ने छेत्री का परिचय देते हुए कहा, “जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि छेत्री हमारे नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। वे आज ही यहां आए हैं। आपने उनसे खेल को लेकर मानसिकता और किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। हम छेत्री का स्वागत करते हैं।

A post shared by BleedKohlism2.0🔵 (@bleedingkohlism) on Mar 19, 2019 at 5:57am PDT

View this post on Instagram

छेत्री ने कहा, “मैं आरसीबी का फैन हूं। आप सभी को आने वाले टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं।” विराट ने छेत्री के साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- आपके साथ खूब मजा आया कप्तान।

Was fun to have you around yesterday skip @chetrisunil11 #topguy #cricketmeetsfootball pic.twitter.com/sUzZ2xxAgF

— Virat Kohli (@imVkohli) March 20, 2019