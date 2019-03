श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन इन दिनों आईपीएल की वजह से भारत में है। मुरलीधरन सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच हैं और अपनी टीम के खिलाड़ियों को गेंदबाजी के गुर सिखा रहे हैं। इस बीच मुथैया मुरलीधरन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए है।

मुथैया मुरलीधरन के चर्चित होने के पीछे एक फोटो है जिसे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी श्रीवत्स गोस्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस फोटो में मुरलीधरन एक बड़े डोसे को खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दिग्गज गेंदबाज के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक है। श्रीवत्स गोस्वामी ने फोटो के साथ एक बेहतरीन कैप्शन भी दिया है जिसमें उन्होंने लिखा, “आज सुबह के नाश्ते का दृश्य इससे बेहतर नहीं हो सकता है, मुरली सर डोसे को कैसे मार रहे हैं।”

Breakfast view cannot get better this morning murali sir killing the dosa and how pic.twitter.com/pg6EbRXSsK

— Shreevats goswami (@shreevats1) March 25, 2019