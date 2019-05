दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद को दो विकेट से हराकर 12 साल बाद पहली बार आईपीएल में प्ले ऑफ के बाद मैच जीता। इस मैच के शुरुआत में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दरअसल मैच शुरू होने से पहले टॉस के लिए दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर और हैदराबाद के कप्तान केन विलियम्सन टॉस के लिए मैदान पर आए।

इस मैच में टॉस एक बार नहीं दो बार उछालना पड़ा। दरअसल एक बार नहीं दो बार टॉस उछालने के पीछे का कारण यह था कि मैदान पर खड़े संजय माजरेकर अभी बोल ही रहे थे कि श्रेयस अय्यर ने टॉस का कॉइन उछाल दिया। इसपर संजय मांजरेकर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि रुको पहले मुझे रिवाज तो पूरा कर लेने दो। मैच शुरू करने की बहुत जल्दी है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि दूसरी बार फिर से टॉस कराया गया और दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए बुलाया।

