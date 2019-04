IPL 2019: मैदान के बाद टि्वटर पर भी RCB की धुनाई, विराट की टीम की यूं जमकर उड़ रही खिल्ली

आईपीएल सीजन 12 में रविवार को खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के दौरान आरसीबी की टीम बुरी तरह से यह मुकाबला हार गई। मैच में मेजबान हैदराबाद ने आरसीबी को एकतरफा मुकाबले में 118 रनों की विराट शिकस्त दी है। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। विराट के इस फैसले पर एक-एक गेंद भारी पड़ती नजर आई। बेयरस्टो और वार्नर ने मिलकर विराट की टीम के गेंदबाजी की जमकर बखिया उधेड़ी। दोनों ने कमाल शतक जड़कर आरसीबी को स्कोर 20 ओवरों में 231 पर पहुंचा दिया था। बेयरस्टो ने 114 रनों की पारी खेली तो वहीं वार्नर ने नाबाद शतक जड़ा। । वार्नर का आईपीएल में यह चौथा शतक है। आरसीबी को जीत के लिए 232 रनों की दरकार थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के बल्लेबाजों के बल्ले चले ही नहीं। मोहम्मद नबी ने शुरुआती 4 विकेट निकालकर आरसीबी की कमर तोड़ दी और उन्होंने सिर्फ 11 रन ही खर्च किए थे।

इसके बाद प्रयास और ग्रेंडहोम के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी जरूर हुई लेकिन उनकी पूरी पारी 113 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई है। इस सीजन में आरसीबी की ये लगातार तीसरी हार है। आरसीबी की इस हार को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजाक बना रहे हैं।

Meanwhile Virat Kohli and ABD looking at #RCB team. #RCBvSRH #SRHvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/5MDRQ5SkMj

— Snehashis Mohanta (@Thesnehashis09) March 31, 2019