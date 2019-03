आईपीएल 2019 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां टूर्नामेंट की फ्रैंचाइजी आईपीएल की तैयारियों में जुटी है। वहीं, उनके खिलाड़ी घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी अपना दम दिखा रहे हैं। इस बीच आईपीएल के 12वें सीजन के आगाज से 16 दिन पहले टूर्नामेंट का ऑफिशियल एंथम का वीडियो रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल एंथम के इस वीडियो को दो फ्रेम में शूट किया गया है।

90 सेकेंड के इस वीडियो के एक फ्रेम में जहां ऋषभ पंत, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर अपनी-अपनी टीम की जर्सी में प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरे फ्रेम में कुछ लड़के गली क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो में लड़कों और क्रिकेटर्स के बीच ज्यादा फ्रेम स्पेस के लिए संघर्ष शुरु हो जाता है।

दोनों पक्ष एक-दूसरे को फ्रेम से बाहर करने की कोशिश में जुट जाते हैं लेकिन हर संभव कोशिश करने के बाद भी असफल रहते है। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रोड रोलर लेकर एंट्री लेते हैं और वो लड़कों को साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। वीडियों में आगे विराट कोहली उन लड़कों को खेल के लिए चुनौती देते हैं। ऑफिशियल एंथम के इस वीडियो को चन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी किया गया है। ‘गेम बनाएगा नेम’ को इस बार के ऑफिशियल एंथम की टैगलाइन बनाया गया है।

8 teams, 1 motto – 1 trophy

The countdown to the 2019 #VIVOIPL begins

ARE YOU READY? pic.twitter.com/rk9h1gd8ng

— IndianPremierLeague (@IPL) March 5, 2019