पश्चिम बंगाल के क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के टीम सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। कभी खुद कोलकाता के लिए खेल चुके क्रिकेटर ने ट्वीट कर कहा कि ‘क्‍या शुभमन गिल इस मैच में खेल रहे हैं? अरे अब मैं समझा कल तो विश्व कप के लिए टीम का सिलेक्शन होगा। कौन कहता है कि यह टीम गेम है? कभी-कभी नजर के सामने रहना कितना सही रहता है।’

दरअसल शुभमन गिल को रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था और इस मैच में वह कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे। जबकि शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 65 रन की शानदार पारी खेली थी।

इसी पर तिवारी एक अन्य ट्वीट में कहा ‘जब किसी खिलाड़ी ने अपने पिछले मैच में 65 रन की शानदार पारी खेली हो तो एक क्रिकेट प्रशसंक के तौर पर मैं उन्हें ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहूंगा। वह भी तब जब टीम अपना पिछला मैच हार चुकी हो। इसके साथ ही घरेलू खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए।’

Wen someone has played a classy innings of 65 runs in d previous game, than I as a cricket fan want that player to play higher up d order especially wen d team has lost a game. It’s about providing d platform 4 our domestic players to bat higher order ahead of overseas players

