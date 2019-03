आईपीएल से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बुरी खबर आई है। कोलकाता के तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्टजे कंधे की चोट के चलते आईपीएल के 12वें संस्करण से बाहर हो गए।नॉर्टजे कोलकाता के तीसरे तेज गेंदबाज है जो चोट के कारण आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी चोटिल होने की वजह से लीग से बाहर हो चुके हैं। टीम ने इन दो खिलाड़ियों के स्थान पर तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर और लेग स्पिनर केसी करियप्पा को टीम में शामिल किया था।

नॉर्टजे ने आईपीएल 2019 के लिए केकेआर को शुभकामनाएं दीं। नॉर्टजे ने ट्विटर पर लिखा, “दुर्भाग्य से कंधे की चोट के कारण मुझे IPL से बाहर होना पड़ा। मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को शुभकामनाएं देता हूं कि वह ट्रॉफी वापस घर लाएं !! #KKRHaiTaiyaar।”

Unfortunately due to a shoulder injury I’ve had to pull out of the @IPL. I wish @KKRiders all the best and bring the trophy back home!! #KKRHaiTaiyaar

