IPL 2019: लगातार हार से विराट पर हाहाकार, महेंद्र सिंह धोनी अभी भी सबसे बड़े जिताऊ कप्तान

IPL 2019: आईपीएल सीजन 12 का में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अबतक का सफर बुरे सपने की तरह है। आरसीबी अपने शुरुआती चार मैच में हार का सामना कर चुकी है। आरसीबी की हार की गाज टीम के कप्तान विराट कोहली पर भी गिर रही है। टीम इंडिया के सफलतम बल्लेबाज और क्रिकेट में कई कीर्तिमान गढ़ने वाले विराट कोहली का आईपीएल में बतौर कप्तान रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है।

धोनी सबसे जिताऊ कप्तान:

विराट कोहली भले ही बड़े खिलाड़ी हों लेकिन कप्तानी के मामले में वह धोनी से काफी पीछे हैं। इतना ही नहीं कप्तान कोहली आईपीएल में गौतम गंभीर से भी पीछे हैं।एमएस धोनी ने आईपीएल में 162 मैच में कप्तानी की है। धोनी को 97 मैच में जीत मिली है और 64 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। धोनी की कप्तानी में एक भी मैच टाई नहीं हुआ है जबकि एक मैच बिना परिणाम के रहा है। धोनी के जीत का प्रतिशत 60.18% रहा है।धोनी के बाद इस लिस्ट में गौतम गंभीर का नाम आता है। गौतम गंभीर ने 129 मैच में 71 मैच में जीत हासिल की है और 57 मैच में हार झेलनी पड़ी है। जबकि एक मैच उनकी कप्तानी में टाई रहा है। गंभीर के जीत का प्रतिशत 55.42 % रहा है। विराट कोहली इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं।

गंभीर और विराट से आगे रोहित:

विराट कोहली ने अबतक 100 मैच में कप्तानी करते हुए 44 मैच में जीत हासिल की है और 51 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि उनकी कप्तानी में 2 मैच टाई रहा है और 3 मैच के परिणाम नहीं निकले हैं। विराट के बाद रोहित शर्मा का नाम आता है। रोहित शर्मा ने 92 मैच में कप्तानी की है 52 मैच में जीत हासिल की है और सिर्फ 39 मैच में हार का सामना करना पड़ा है।जबकि एक मैच टाई रहा है। रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत विराट हली और गौतम गंभीर से भी ज्यादा है। रोहित का जीत प्रतिशत 57.06 रहा है।

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे विराट:

