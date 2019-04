किंग्स इलेवन पंजाब की सह-मालिक प्रीति जिंटा ने 10 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाज मुजीब उर रहमान के साथ उनकी भाषा में बातचीत करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो पोस्ट में प्रीति ने फैंस से सवाल भी किया है कि बताओ हम किस भाषा में बात कर रहे हैं। प्रीति और मुजीब की बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

प्रीति जिंटा ने वीडिोयो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “पंजाब में आखिरी मैच के बाद मुजीब के साथ मेरी भाषा का कौशल। कोई अनुमान लगा सकता है कि हम क्या कह रहे हैं और किस भाषा में कह रहे हैं। सोचो सोचो …. और बोलो क्या कह रहें हैं हम?”

Flaunting my language skills with @Mujeeb_R88 after our last game in Punjab Can anyone guess what we are saying and in which language ? सोचो सोचो …. और बोलो क्या कह रहें हैं हम ? #saddapunjab #saddasquad #ting @lionsdenkxip pic.twitter.com/s4RuXtDyby

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 10, 2019