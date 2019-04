इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। आईपीएल 2019 में अभी तक खेले गए 6 मैचों में हैदराबाद को 3 जीत और 3 हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान टीम को अपने स्टार खिलाड़ी केन विलियम्सन की कमी काफी खली जो पिछले सीजन 735 रनों के साथ ऑरेंज कप के हकदार बने थे। इस सीजन 5 मैचों में अनुपस्थित रहने के बाद केन अब पूरी तरह फिट हैं और अपनी टीम की ओर से खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

केन के अलावा खलील अहमद भी फिट हो चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों के फिट होने की जानकारी सनराइजर्स हैदराबाद के कोच टॉम मूडी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। टॉम मूडी ने ट्विटर पर लिखा, “केन विलियम्सन और खलील अहमद अगले मैच के लिए फिट हो चुके हैं। दिल्ली के साथ होने वाले 14 अप्रैल के मैच में हम एक नए उत्साह और ताजगी के साथ उतरेंगे।” बता दें कि केन विलियम्सन आईपीएल के मौजूदा सीजन में सिर्फ 1 मैच खेले हैं। केन ने 29 मार्च को आरसीबी के खिलाफ मैच खेला जिसमें उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए थे।

Yes, Kane will be fit for our next match!

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) April 9, 2019