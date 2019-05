IPL 2019 Final, MI vs CSK: मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक ने चेन्नई के खिलाफ फाइनल मुकाबले में टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। डि कॉक ने 17 गेंदों में 29 जड़ मुंबई को आक्रमक शुरुआत देने का काम किया। डि कॉक को शार्दुल ठाकुर ने एम एस धोनी के हाथों कैच आउट करा चेन्नई को बड़ी सफलता दिलाई। पारी का पांचवां ओवर शार्दुल करने आए और चौथी गेंद पर डि कॉक ने शानदार छक्का लगाया। इसकी अगली गेंद पर डि कॉक आगे बढ़कर एक शॉट और लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। डि कॉक के आउट होते ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर दीपक चहर पर भरोसा जताया। चहर कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक चहर की गेंद को समझने में रोहित भूल कर बैठे और धोनी को अपना कैच थमा बैठे।

इससे पहले रोहित शर्मा और क्विंटन डि कॉक ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। डि कॉक ने दीपक चहर के एक ही ओवर में तीन छक्के जड़ अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दीपक चहर के ओवर से 20 रन आने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हरभजन सिंह को गेंद थमाई। भज्जी ने अपने ओवर में सिर्फ 7 रन दिए।

de Kock’s six triple in one over https://t.co/E0qALUA32O

— amit kumar (@amitkum66253697) May 12, 2019