आईपीएल के 12वें सीजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी टीमों के खिलाड़ी 23 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2019 की तैयारियों में जुट गए हैं। हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज करते हुए अपना एक फोटो शेयर किया जिसके बाद वह ट्रोल हो गए।

दरअसल, अजिंक्य रहाणे ने ट्विटर पर ट्रेनिंग का एक फोटो पोस्ट किया। इस फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने अपने फैन से एक सवाल भी पूछा। उन्होंने लिखा, “आप बता सकते हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? इस सवाल के बाद रहाणे की पोस्ट पर फनी कमेंट्स की झड़ी लग गई और वह ट्रोल हो गए।

Any thoughts on what I was trying to do? #MondayThoughts pic.twitter.com/QO1ChuhAmb

— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) March 18, 2019