IPL 2019: चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो हेमस्ट्रिंग की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं। ब्रावो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 अप्रैल को खेले गए मैच में चोटिल हो गए थे। इस मैच में चेन्नई को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा था। ब्रावो भले ही 2 सप्ताह के लिए टीम से बाहर चल रहे हों लेकिन अपने अनोखे अंदाज की वजह से आईपीएल में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वैसे तो ड्वेन ब्रावो को क्रिकेट के अलावा उनके गाने और डांस की वजह से भी जाना जाता है लेकिन इस बार वह एक नए अवतार में नजर आए।

चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार 8 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ड्वेन ब्रावो हेयरस्टाइलिस्ट के रुप में नजर आए। ड्वेन ने ये अवतार सीएसके के साथी खिलाड़ी मोनू सिंह के लिए धारण किया था। वीडियो में ड्वेन साथी खिलाड़ी मोनू सिंह के बाल और दाढ़ी काटते नजर आ रहे हैं। मोनू अपना नया लुक देखकर काफी खुश हुए जिसके बाद ब्रावो ने उन्हें गले लगा लिया। सीएसके का ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सीएसके ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “चैंपियन ने मोनू का नया मेकओवर किया और अब आप देख सकते हैं कि स्टाइलिस्ट और नया स्टाइल पाने वाले दोनों कितने खुश हैं।”

गौरतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार 6 अप्रैल को अपने 5वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को 22 रन से मात दी थी। अब चेन्नई 9 अप्रैल को अपने घर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करेगी। इस मैच में चेन्नई को वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रेसल से बचकर रहना होगा, जो इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं। इस सीजन कोलकता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं। एक तरफ जहां दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली कोलकाता की टीम 5 में से 4 मैच जीतकर 8 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज है। दूसरी तरफ कैप्टन कूल धोनी की टीम इतने ही अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। दोनों टीमों के बीच सिर्फ नेट रन रेट का अंतर है।

Champion gives Monu Singh a makeover with a new #Thala! And nowhere can you see the stylist and the styled so happy! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/UiLG4gFYQs

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 8, 2019