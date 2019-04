IPL 2019: आईपीएल के 12वें सीजन में सोमवार को खेले गए मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 166 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली की टीम महज 152 रनों पर ही ढेर हो गई। दिल्ली के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले पंजाब के तेज गेंदबाज सैम कर्रन को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया।

इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस दौरान दिल्ली के कप्तान ने एक बदलाव के साथ मैच में उतरने की बात कही। टीम के लेग स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा की जगह प्लेइंग इलेवन में अवेश खान को चुना गया। वहीं, मेजबान टीम पंजाब दो बदलाव के साथ मुकाबले में उतरी। अश्विन ने पंजाब की प्लेइंग इलेवन में क्रिस गेल और एंड्र्यू टाई की जगह मुजीब उर रहमान और सैम कर्रन को शामिल किया गया। हालांकि शानदार फॉर्म में चल रहे क्रिस गेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने से फैंस थोड़ा मायूस नजर आए और ट्विटर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, “यूनिवर्स बॉस कहां है। क्रिस गेल।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “मेरा बेटा गुस्से में हैं क्योंकि क्रिस गेल नहीं खेल रहा है। क्रिस प्लीज कोई मैच मत मिस करो।”

My son is furious that @henrygayle is not playing. Chris, please do not miss any matches, it affects the furniture at my house

— Scholar of Nothing (@lalitadvani) April 1, 2019