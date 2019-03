CSK vs RCB, IPL 2019: क्रिकेट के महाकुंभ कहे जाने वाले आईपीएल का 12वां सीजन शनिवार 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलैंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। पहले मैच में चेन्नई ने आरसीबीस को सात विकेट से हराकर जीत से अपने सफर की शुरुआत की। इस दौरान सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक डीआरएस का ऐसा फैसला लिया कि सब हैरान रह गए। दरअसल , पूरा मामला यह है कि 11 ओवर चल रहा था और आरसीबी बल्लेबाजी कर रही थी।इस दौरान आरीसीबी के 6 विकेट गिर चुके थे और स्कोर 56 रन था। इस दौरान इमरान ताहिर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया।क्रीज पर आरीसीबी के खिलाड़ी नवदीप सैनी थे।

उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके पैड पर जा टकराई। इमरान ताहिर ने पगबाधा आउट की अपील की लेकिन अंपायर ने नॉटआउट करार दिया। इसके बाद डीआरएस लेने की बारी थी। धोनी को मानो पता था कि वह आउट नहीं हैं लेकिन उन्हें यह अंदाजा था कि वह पगबाधा आउट तो नहीं है लेकिन कैच आउट जरूर हैं। धोनी का फैसला वाकई सही हुआ। और उन्होंने साबित किया कि उन्हें डीआरएस लेने के लिए क्यों जाना जाता है।

Tahir requests, Dhoni obliges with DRS. Classic teamwork from CSK as they make the right call and get the DRS bang on!#IPL2019 #CSKvRCBhttps://t.co/yZyyatfOzs

— Deepak Raj Verma (@DeVeDeTi) March 23, 2019