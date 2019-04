IPL 2019: इंडियन प्रीमियर लीग का 12वां सीजन जारी है, जिसमें अभी तक कई दिलचस्प और हैरान करने वाले दृश्य देखने को मिले हैं। इन्हीं में से एक हैं पिछले मैच में खेली गई आंद्रे रसेल की 48 रनों की तूफानी पारी जिसकी बदौलत केकेआर ने आरसीबी के 206 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। इस मैच में रसेल ने महज 13 गेंदों में 7 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 48 रन बनाए थे। मौजूदा सीजन में आंद्रे रसेल शानदार फॉर्म में है। उनकी तूफानी फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सीजन 4 मैचों में रसेल ने कुल 77 गेंदों में 22 छक्के लगाए हैं। इस दौरान वह 3 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर चुके हैं।

आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में 206 रन का लक्ष्य हासिल करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आज 9 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स से उसके घर में भिड़ेगी। इस मैच में चेन्नई के लिए सबसे बड़ा खतरा कोलकाता के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हो सकते हैं, जिन्होंने पिछले 4 मैचों में विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर जमकर कहर बरपाया है। इस मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें टीम के कप्तान धोनी कोलकाता के आंद्रे रसेल की तारीफ करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी कोलकाता के आंद्रे रसेल की उस तूफानी पारी का जिक्र करते नजर आ रहे है, जो उन्होंने पिछले सीजन में चेन्नई के खिलाफ खेली थी। बता दें कि केकेआर और चेन्नई के बीच चेपक में आखिरी मैच 10 अप्रैल 2018 को खेला गया था, जिसमें आंद्रे रसेल ने महज 36 गेंदों में 88 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस पारी के दौरान रसेल ने 11 गगनचुंबी छक्के जड़े थे।

रसेल की इस पारी का जिक्र करते हुए धोनी वीडियो में कहते हैं, ” क्या मुझे फिर से इस पारी को याद करना होगा? हमें कुल 9 फील्डर मिलते हैं, बाकी दो एक गेंदबाज और एक विकेटकीपर होता है। इन 9 फील्डरों में चार को सर्किल के अंदर रखना होता है। मगर मैदान के बाहर कोई फील्डर नहीं होता। कौन ऐसा बंदा है जो इतने छक्के मारता है।”

The #Yellove matchday routine! Tune in and watch The Super Kings Show now on Star Sports 1/1 HD! #WhistlePodu #CSKvKKR pic.twitter.com/wGvFM328fq

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 9, 2019