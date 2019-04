CSK ने मनाया जीत का दोहरा जश्न! कोच के चेहरे पर लगाया केक, देखें VIDEO

चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स को हराकर इस सीजन की लगातार तीसरी जीत हासिल की। रविवार को इस जीत के साथ चेन्नई के खिलाड़ियों की जीत की खुशी दोगुनी हो गई। दरअसल , जीत की खुशी दोगुनी होने के पीछे का कारण यह है कि जीत के बाद टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग का जन्मदिन मनाया गया। चेपक स्टेडियम में मिली इस जीत के बाद खिलाड़ियों में काफी खुशी नजर आई और टीम ने 45 वर्षीय कोच स्टीफन फ्लेमिंग का धूमधाम से जन्मदिन मनाया। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो और टीम के साथी खिलाड़ी इस मौके पर नजर आए। सीएसके ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट किया गया है। इस दौरान खिलाड़ियों ने कोच के मुंह पर केक लगाया और जमकर मस्ती की।

स्टीफन फ्लेमिंग को साल 2009 में चेन्नई की टीम से रिटायरमेंट के बाद कोच नियुक्त किया गया था। उनकी कोचिंग के दौरान ही सीएसके अपने नाम तीन आईपीएल और चैंपियंस लीग का खिताब कर चुकी है। फ्लेमिंग आगे भी टीम के नाम और खिताब जोड़ने की कोशिश में होंगे।

Even our Super Coach isn’t spared from the cake facewash! #SuperBirthdayFlem @SPFleming7 #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/ypjQZPaqYm

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 31, 2019