IPL 2019: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीमों में से एक है। यही वजह है कि चेन्नई टीम के भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस है। इन करोड़ों में फैंस में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि वृद्ध और बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में इसका एक शानदार उदाहरण देखने को मिला।

इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में मंगलवार 9 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिंदबरम स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में कोलकाता की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर महज 108 रन पर ऑलआउट हो गई। कोलकाता की तरफ से सबसे ज्यादा आंद्रे रसेल ने नाबाद 50 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर इस टारगेट को हासिल कर लिया। इस मैच के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला।

दरअसल, इस मुकाबले में चेपक स्टेडियम चेन्नई के फैंस से खचाखच भरा था, जिसमें युवाओं से लेकर बच्चे और बढ़े सभी उम्र के फैंस शामिल थे। इस दौरान कैमरे की नजर एक ऐसे छोटे बच्चे पर पड़ी जो अपने हाथ में बैनर लिए हुआ था। इस बैनर पर लिखा था- “आज मैं सीएसके का एक छोटा फैन हूं और कल मैं एक सीएसके टीम का खिलाड़ी भी बन सकता हूं।” इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर फैंस कितेने दीवाने हैं। इस छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आईपीएल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इसको शेयर किया गया है।

Say hello to these cuties rooting for @ChennaiIPL pic.twitter.com/1r5QSY2qsK

— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2019