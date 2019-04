अपने बल्ले से क्रिकेट के मैदान पर विरोधियों के पसीने छूटा देने वाले किंग्स इलेवन पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हमेशा से ही अपने बिंदास और मस्तमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह मैदान के अंदर और मैदान के बाहर अपने डांस से लोगों का दिल जीत लेते हैं। क्रिस गेल के डांस का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने एकबार फिर साबित कर दिया है कि डांस के मामले में वह किसी से कम नहीं और वह इसके यूनिवर्सल बॉस हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले जब फैंस ने क्रिस गेल को ढोल-बाजे के साथ घेर लिया तो वह खुद को रोक नहीं सके और जमकर डांस किया। इस दौरान उन्होंने अपनी टोपी एक फैन को पहना दी। बता दें कि मोहाली में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के लिए क्रिस गेल अपनी टीम किंग्स इलेवन पंजाब की बस से उतरे थे।

बता दें कि मोहाली में खेले गए आईपीएल के 32वें मुकाबले में मेजबान किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रन से हराया। इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पंजाब को अब अपना अगला मैच 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला है। देखिए पूरा वीडियो:-

The customary welcome for the #UniverseBoss pic.twitter.com/xyXEnzoExQ

— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2019