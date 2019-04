IPL 2019: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह मौजूदा आईपीएल सीजन में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हरभजन ने अपने प्रदर्शन से चेन्नई सुपर किंग्स के समर्थकों को खुश रखा है। इस सीजन के पहले मैच में तो आरसीबी के खिलाफ हरभजन का प्रदर्शन मैच जिताऊ रहा था। इस मैच में हरभजन ने 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे। अब मैदान के साथ-साथ मैदान के बाहर भी हरभजन सिंह ने अपनी काबलियत से सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हरभजन सिंह टीम की जरसी और लुंगी पहने दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में हरभजन तमिलनाडु की पारंपरिक मार्शल आर्ट ‘सिलंबम’ पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रमोशनल वीडियो के तहत ये शूट किया गया था। हैरानी की बात ये है कि हरभजन ने वीडियो में अपने मूव से सभी को हैरान कर दिया। हरभजन सिंह ने शानदार तरीके से मार्शल आर्ट के करतब दिखाए। हरभजन सिंह के अलावा रविंद्र जडेजा, सैम बिलिंग्स, दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर, मोहित शर्मा, अंबाती रायडू, शार्दुल ठाकुर ने भी इस प्रमोशनल शूट में हिस्सा लिया, लेकिन हरभजन सिंह इन सभी से बेहतर रहे। हरभजन सिंह 2 सीजन से चेन्नई सुपरकिंग्स का हिस्सा हैं। उससे पहले वह आईपीएल में कई साल तक मुंबई इंडियंस के साथ थे।

The whip of the silambam! Bhajju pa’s, ‘Singa Thamizhan, Thanga Thamizhan’ moment! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/YSdq9cKF1M

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 20, 2019