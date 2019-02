IPL 2019 का 23 मार्च से आगाज होने जा रहा है। लेकिन खिलाड़ियों ने अपने विरोधियों को अभी से ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में आईपीएल के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी एक प्रोमो वीडियो में जसप्रीत बुमराह ने अपने भारतीय कप्तान विराट कोहली को चेतावनी देते नजर आए थे।

इस वीडियो में बुमराह कोहली से कह रहे है, “वर्ल्ड का बेस्ट गेंदबाज? नहीं यार, अभी तो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज के डंडे उखाड़ना बाकी है। आ रहा हूँ चीकू भईया और इस बार तो आप मेरी टीम में भी नहीं हो।” अब विराट ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है। स्टार स्पोर्ट्स ने टि्वटर पर यह वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें, विराट कोहली कहते हैं, “अपने कैप्टन को स्लेज करेगा। चल आखिर सीख ही गया तू। बस चीकू भईया से कोई उधारी एक्सपेक्ट मत करना।”आईपीएल में जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस (एमआई) की ओर से से खेलते हैं जबकि विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के कप्तान हैं।

– how did you react to the King’s response?

It’s #GameOn in the VIVO @IPL and we are in for a treat when @imVkohli & @Jaspritbumrah93 face off! Watch it all LIVE, March 23 onwards on Star Sports. #VIVOIPL pic.twitter.com/pJsjjMHGai

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 27, 2019