IPL 2018: देखिए किसने किया राशिद खान और यूसुफ पठान को किस, वायरल हो रही तस्वीर

सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर यूसुफ पठान और राशिद खान की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर को यूसुफ पठान ने ही मंगलवार (22 मई) को मैच से पहले ट्वीट किया था। तस्वीर में यूसुफ, राशिद खान, मोहम्मद नबी और हास्य कलाकार अली असगर उनके चेहरों पर बने किस के निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूसुफ पठान तस्वीर में जितने मजाकिया नजर आ रहे हैं, उतने दिलचस्प तरीके से उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है। दरअसल, तस्वीर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 के जुड़े जियो के एक हास्य कार्यक्रम के शूटिंग के दौरान की है। इस कार्यक्रम में आईपीएल क्रिकेटर्स की मस्ती देखते बनती है। कहा जा रहा है कि शो की शूटिंग के दौरान अली असगर ने यूसुफ, राशिद और मोहम्मद नबी के गाल पर किस कर लिया। यूसुफ ने शो की शूटिंग की काफी तारीफ की है और इसके जवाब में अली असगर ने भी लिखा कि उन्हें इस बार तीन गुना ज्यादा मजा आया, साथ ही खिलाड़ियों को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए शुभकामनाएं दीं। राशिद खान ने इसे लेकर खुशी बयां की है और यूसुफ पठान को इस व्यवस्था के लिए शुक्रिया कहा।

Every one got a pappi on Jio Dhan Dhana Dhan cricket. It was crazy fun shooting with @rashidkhan_19 and @MohammadNabi007 also @kingaliasgar is an amazing talent #comedy pic.twitter.com/6WSCNlWCvb — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) May 22, 2018

Is baar TEEN guna mazaa aaya! Super Fun shooting with You..Rashid bhai &Nabi bhai ‘Young,Talented bunch’ Good luck for the play off Bhai — Ali Asgar (@kingaliasgar) May 22, 2018

Was really had wonderful time there thank you @iamyusufpathan Bhai for arranging — Rashid Khan (@rashidkhan_19) May 22, 2018

बता दें कि मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के पहले क्वालीफायर मैच में खेलने उतरे। सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 139 रन ही बना सकी। चेन्नई के गेंदबाज शुरुआत से ही हावी रहे और लगातार अंतराल पर विकेट लेने के साथ ही रनों पर अंकुश लगाने में भी कामयाब रहे। हैदराबाद के लिए कार्लोस ब्रैथवेट सर्वोच्च स्कोरर रहे। उन्होंने 29 गेंदों में तीन छक्के और एक चौके की मदद से नाबाद 43 रनों की पारी खेली। उन्होंने आखिरी ओवर में 20 रन बनाए जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल है। इस मैच में कप्तान केन विलियमसन और यूसुफ पठान ने 24-24 रनों की पारी खेली थी।

