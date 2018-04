IPL 2018 Opening Ceremony: मुंबई और चेन्नई के बीच होने वाले पहले मुकाबले के साथ आज होगा आगाज

दस साल तक क्रिकेट लीग की दुनिया में धूम मचाने वाला फटाफट क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के 11वें संस्करण का शनिवार को मुंबई और चेन्नई के बीच होने वाले पहले मुकाबले के साथ आगाज हो जाएगा। 27 मई तक चलने वाले इस लीग में आठ फ्रेंचाइजी टीमें एक बार फिर मैदान में होंगी। हालांकि आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दो साल के लिए निलंबित चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने वापसी कर ली है जिससे मुकाबला और रोमांचक होने की उम्मीद है। कई नए चेहरों और पुराने अनुभव के साथ लीग में उतर रही चेन्नई की टीम काफी बदल चुकी है तो वहीं राजस्थान ने भी युवाओं पर दांव लगाया है। इस सत्र में अंडर-19 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कई ऐसे सितारे भी मैदान में उतर रहे हैं जो भारत के अगले विराट कोहली और शिखर धवन बन सकते हैं।

दरअसल, आइपीएल के इस सत्र में काफी कुछ बदल गया है। जहां फ्रेंचाइजियों ने नई बोली प्रक्रिया से गुजर कर जीत के लिए युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभवी क्रिकेटरों का चयन किया है तो वहीं दर्शकों की सहूलियत के लिए प्रसारण समय में भी बदलाव किया गया है। इस साल प्रतियोगिता में आइपीएल विजेता राजस्थान रॉयल्स और दो बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात लायंस और पुणे सुपरजाइंट की जगह खेलेंगी।

VIVO #IPL Opening Ceremony: The stage is getting set for season 11 opener – @mipaltan vs. @ChennaiIPL #MIvCSK pic.twitter.com/1nHheHg4aw

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2018