केएल राहुल की फिफ्टी देख भाई को चुनौती दे बैठे इरफान पठान, यूसुफ ने दिया ये जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन के दूसरे मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने रविवार (8 अप्रैल) को दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ खेलते हुए इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। केएल राहुल ने महज 14 गेंदों में 51 रन बनाए। राहुल की इस पारी की तारीफ करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने भाई युसुफ पठान को चुनौती दी। दरअसल, केएल राहुल से पहले यह कीर्तिमान युसुफ पठान के नाम था। उन्होंने 2014 में 15 गेंदों में पचासा ठोका था। इरफान पठान ने ट्वीट कर केएल राहुल को शाबासी दी और युसुफ पठान से कहा कि ”भाई आओ 13 गेंदों में अर्धशतक बनाएं।” इस पर युसुफ पठान ने भी मजेदार जवाब दिया। युसुफ पठान ने ट्वीट में लिखा- ”तेरे लिए 13 बॉल में भी 50 बनाने का ट्राई करेंगे इंसा अल्लाह भाई और केएल राहुल अच्छा खेले। इरफान पठान तुम्हें कमेंट्री करते सुनना भी सुकून भरा है। उम्मीद है कि आईपीएल की नई भूमिका का तुम आनंद ले रहे हो।”

बता दें कि केएल राहुल की तूफानी शुरुआत की वजह से किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयर डेविल्स के मजबूत लक्ष्य को भेदकर जीत हासिल कर ली। दिल्ली ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट से मैच जीत लिया। केएल राहुल ने अपनी धुआंधार पारी में 4 छक्के और 6 चौके लगाए।

किग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर दिल्ली डेयर डेविल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। मोहाली में खेले गए इस मैच में दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से गौतम गंभीर ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में एक छक्का और 5 चौके लगाए। आईपीएल इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी लगाने पांच बल्लेबाजों की फेहरिस्त में केएल राहुल सबसे ऊपर हैं तो दूसरे नंबर पर यूसुफ पठान, तीसरे नंबर पर सुनील नरैन, चौथे नंबर सुरेश रैना और पांचवें नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट का नाम शुमार है।

KL Rahul outstanding innings. Fastest 50 in the ipl @iamyusufpathan bro let’s try for 13 balls now ?

Tere liye 13-ball me bhi 50 bana neka try karenge Insha Allah bhai and well played @klrahul11 . Also, it’s lovely to hear you in the commentary box @IrfanPathan hope you’re enjoying the new role. @IPL https://t.co/SclybmZbt1

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) April 9, 2018