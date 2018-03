IPL 2018: बोलते-बोलते भर गया सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गला! देखें VIDEO

महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हो या विकेट के पीछे पलक झपकते कैच लपकना। ये सब तो आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या आपने धोनी को बेहद जज्बाती होते देखा है। अगर नहीं, तो हाल ही में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला। माही का गला इस दौरान बोलते-बोलते भर गया था। एक प्रमोश्नल इवेंट में उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। आपको बता दें कि सात अप्रैल से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) शुरू हो रही है। यह आईपीएल का 11 सीजन है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स टीम की दो साल बाद टूर्नामेंट में वापसी हो रही है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में टीम पर दो साल के अस्थाई प्रतिबंध लगा था। आईपीएल 2018 में धोनी को ही चेन्नई की टीम की कमान सौंपी गई है।

ताजा मामला सीएसके के एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जो चेन्नई में आयोजित हुआ था। माही इसमें लोगों और मीडिया को संबोधित कर रहे थे। धोनी ने इस दौरान कहा, “मुझे पता था कि मैं पुणे के लिए खेलूंगा। लेकिन असल मौका तब आता है, जब आप टीम की शीट लेकर हर वक्त घूमते रहते हैं। यह बेहद जज्बाती पल था। मैं तब से भारतीय टीम की ओर से टी-20 क्रिकेट खेल रहा था। कुछ टूर्नामेंट झारखंड के लिए खेले और आठ साल सीएसके को दिए, लिहाजा यह मेरे लिए बेहद जज्बाती था कि मैं खुद को उस पीली जर्सी (चेन्नई टीम में) में नहीं देख पा रहा था।”

क्लिप में माही मंच पर थे। वह हाथ में माइक थामे थे। मीडिया को संबोधित कर रहे थे। भरे हुए गले से। रुक-रुक कर अपनी बात कह रहे थे। वीडियो क्लिप में देखिए क्या और कैसे बोले माही-

