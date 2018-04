IPL 2018: वाशिंगटन सुंदर बोले- जरूरत पड़े तो RCB के लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं विराट कोहली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 में 13 अप्रैल यानी शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बीच मैच हुआ, जिसमें आरसीबी ने चार विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में आरसीबी के क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर ने आखिरी ओवर चौक्का जड़ते हुए टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए सुंदर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कप्तान विराट कोहली भी मैच में ओपनिंग कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो हमारे पास बहुत अच्छे ओपनर हैं। हमारे पास क्विंटन डी कॉक और ब्रेंडन मैक्कुलम हैं। वो चाहे तो पहले छह ओवर में ही गेम का रुख बदल सकते हैं, लेकिन विराट भाई किसी भी क्रम में खेल सकते हैं। अगर टीम को जरूरत पड़ी तो वह ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास बहुत अच्छे ओपनर बल्लेबाज हैं।’ सुंदर ने गेंदबाजी को लेकर कहा, ‘एक स्पिनर होने के नाते आपको हर स्थिति में गेंदबाजी करनी होती है। मुझे लगता है कि पहले छह ओवरों में तेज गेंदबाज ज्यादा बॉलिंग करते हैं और मुझे पहले 10 ओवरों के बाद गेंदबाजी मिली, जो कि एक अलग तरह का चैलेंज था, जिस तरह से मैंने बोल्ड किया, उसे लेकर मैं काफी खुश था।’

After a mediocre first outing, Sundar came roaring back in the second game to put in a match-defining performance. Here's he speaking to the media #RCBvKXIP pic.twitter.com/ESS6DwyxPo

— Cricbuzz (@cricbuzz) April 14, 2018