IPL 2018: मैदान पर चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ियों पर फेंके गए जूते, ट्वीट से ‘सर’ जडेजा ने जीता दिल

आईपीएल-11 में चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 10 अप्रैल को खेले गए मैच में सीएसके के खिलाड़यों पर फैन्स ने जूते फेंके। चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में फैन्स के इस व्यवहार ने खिलाड़ियों को बेहद आहत किया। लोग यहां मैच बंद कराने के नारे लगा रहे थे। इस दौरान फाफ डू प्लेसिस पर जूते फेंके गए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की तरफ भी जूता फेंका गया, जिसका उन्होंने ट्विटर पर ऐसा जवाब दिया कि लोगों का दिल ही जीत लिया।

जडेजा ने उस घटना की फोटो शेयर करते हुए लिखा- “अभी भी सीएसके फैन्स को हम बेहद प्यार करते हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं।”

Still we have a lots of love and care for our csk fans. #fans #csk pic.twitter.com/HRE0fu0sEW

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) April 11, 2018