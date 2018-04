IPL 2018: आज चेन्नई और कोलकाता के मैच में सांप छोड़ने की धमकी, कई हिरासत में

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 में आज यानी 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जाना है। यह मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले मैच के ऊपर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। दरअसल, चेन्नई में आईपीएल के आयोजन का काफी समय पहले से विरोध किया जा रहा है। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अब धमकी दी है कि अगर चेपक स्टेडियम में मैच होता है तो वह वहां सांप छोड़ देंगे। प्रो तमिल लीडर वेलमुरुगन का कहना है कि जो आदिवासी आईपीएल के विरोध में स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वह मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर सांप छोड़ देंगे।

इससे पहले भी वेलमुरुगन ने कहा था कि वह चेन्नई में आईपीएल मैच का आयोजन नहीं होने देंगे। हालांकि स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चेन्नई के चप्पे-चप्पे में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चेपक स्टेडियम तक जाने वाली हर सड़क पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं इस तरह की धमकियों के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा स्टेडियम के आसपास कई सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि सभी लोग कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करने में नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ और आईपीएल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शाम 5 बजे इकट्ठा हो जाएं।

TIMES NOW reports from outside Chepauk Stadium in Chennai as Pro Tamil leader Velmurugan has threatened to let loose snakes into the Chepauk stadium #CauveryVsCricket pic.twitter.com/Fng9ztIhLR

इसके साथ ही इन पोस्टर्स में सभी आईपीएल टीमों के कप्तानों की तस्वीर भी छापी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस वक्त राज्य के किसान बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उस वक्त राज्य में आईपीएल का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। कावेरी जल विवाद को लेकर लोगों में गुस्सा है, इसलिए ऐसे समय पर इस खेल का आयोजन करना सही नहीं है। वहीं तमिलनाडु क्रिकेट असोसिएशन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की गई है कि वह क्रिकेट मैच के दौरान विरोध प्रदर्शन न करें। साथ ही फैन्स और मैच देखने आने वाले लोगों के मोबाइल फोन और पोस्टर्स पर बैन लगा दिया गया है। अब दर्शक अपना फोन स्टेडियम के अंदर लेकर नहीं जा सकेंगे। इस तरह के सारे सामान दर्शकों को क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ही जमा कराना होगा। इसके अलावा अब दर्शकों की कड़ी चैकिंग भी की जाएगी।

As IPL faces Chennai test, an advisory has been issued to the people, asking protesters to not protest during the match between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders pic.twitter.com/EnVKLDSNF9

