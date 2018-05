अपनी टीम हुई आईपीएल से बाहर, अब इस खिलाड़ी को ट्रॉफी जीतते देखना चाहती हैं प्रीति जिंटा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) आईपीलएल के सीजन 11 से बाहर हो चुकी है। प्लेऑफ में पंजाब के न पहुंचने के बाद अब प्रीति जिंटा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अब वह किस क्रिकेटर को सपोर्ट करेंगी। प्रीति ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वह अपने फेवरेट क्रिकेटर को सपोर्ट करेंगी और चाहेंगी कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर ही आईपीएल-11 की ट्रॉफी जीतें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीति जिंटा का पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, तो आपको बता दें कि पंजाब की मालकिन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रही हैं।

प्रीति जिंटा ने ट्वीट कर कहा, ‘जब तक हम किसी टीम के खिलाफ नहीं खेलते हैं, मुझे सारी टीमें पसंद आती हैं, लेकिन मैं एमएस धोनी की बहुत बड़ी फैन हूं और चाहती हूं कि वही आईपीएल की ट्रॉफी जीतें।’ उन्होंने अपने एक फैन के सवाल के जवाब में यह बात कही। दरअसल, अब जैसा कि पंजाब की टीम आईपीएल से बाहर हो चुकी है तो प्रीति जिंटा इस वक्त सोशल मीडिया पर अपने फैन्स से बातें कर रही हैं। वह समय निकालकर अपने फैन्स के सवालों का जवाब दे रही हैं।

I like all teams as long as we are not playing against them but I am a big @msdhoni so I’m happy to see him shine. https://t.co/iTHLk5yikJ

— Preity zinta (@realpreityzinta) May 21, 2018