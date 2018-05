IPL 2018: धोनी की CSK को झटका, इस खिलाड़ी ने छोड़ा टीम का साथ

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चेन्नई के खिलाड़ी मार्क वुड ने टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। वुड आईपीएल के 11वें संस्करण के बीच में ही सीएसके का साथ छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट गए हैं, जहां वह काउंटी क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार करेंगे। इस बात की जानकारी खुद मार्क वुड ने इंस्टाग्राम के जरिए दी।

वुड ने लिखा, ‘यह फैसला मेरे द्वारा इसलिए लिया गया है ताकि मैं इंग्लैंड लौटकर इंग्लिश समर की तैयारी कर सकूं। मैं टेस्ट टीम में वापसी करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और जैसा कि मैंने सीएसके के लिए इस सीजन में नहीं खेला है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं ताकि मैं दुरहाम के लिए खेल सकूं और टेस्ट टीम में खुद का चयन करवा सकूं।’ इसके अलावा वुड ने सीएसके की टीम और मैनेजमेंट का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा, ‘सीएसके के मैनेजमेंट, खिलाड़ियों को और समर्थकों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस फैमिली क्लब में मेरा स्वागत किया। मेरे लिए गर्व का मौका था जब महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे टीम का कैप दिया था। भले ही इस साल मेरे साथ योजना के मुताबिक चीजें नहीं हुईं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मुझे इस कैप को पहनने का मौका मिले। मैं अपने घर से आप लोगों को देखूंगा और आपके लिए चीयर करूंगा।’

Mark Wood is on his way back to Durham early from the IPL in order to press for his place in England's Test side.

(Via @RobJ_Cricket) pic.twitter.com/91ccwZSAew

— The Cricket Paper (@TheCricketPaper) May 8, 2018