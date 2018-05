स्टंप के पीछे कैसे विकेट लेना है, कैसे बल्लेबाज को स्टंप आउट करना है यह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। धोनी की विकेटकीपिंग स्टाइल के लिए लोग उनकी काफी तारीफ करते हैं। कई बार तो बल्लेबाजों को पता भी नहीं चलता और धोनी उन्हें पलक झपकते ही आउट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने भी किया है। जिस तरह धोनी बिना देर लगाए स्टंपिंग करके बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचाते हैं, ठीक ऐसा ही कुछ दिनेश कार्तिक ने भी किया है। उन्होंने यह कारनामा आईपीएल सीजन 11 के 49वें मैच के दौरान किया। मंगलवनार (15 मई) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच हुआ। इस मैच के दौरान कार्तिक ने बेहद ही शानदार तरीके से विकेटकीपिंग करते हुए राजस्थान के क्रिकेटर स्टूअर्ट बिन्नी को पवेलियन पहुंचा दिया।

