CSK का समर्थन करने पर ट्रोल हुआ था दुनिया का नं 4 खिलाड़ी, अब धोनी से मिला खास गिफ्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैन्स पूरी दुनिया में फैले हैं। केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरे खेल के खिलाड़ी भी धोनी के प्रशंसक हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत का नाम भी ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं। हैदराबाद के श्रीकांत सीएसके और धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। दुनिया के चौथे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत किदांबी को हाल ही में धोनी की ओर से बेहद ही खास गिफ्ट मिला है। दरअसल, धोनी ने किदांबी को एक बैट गिफ्ट किया है और उस पर खुद की साइन भी की है।

श्रीकांत ने ट्विटर पर इस बैट की फोटो पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘इस शानदार गिफ्ट के लिए धन्यवाद महेंद्र सिंह धोनी और मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूं। आपके गिफ्ट ने मेरा दिन बना दिया।’ इसके अलावा उन्होंने बैट की फोटो भी पोस्ट की है, जिस पर ‘लव, लक और बहुत सारी शुभकामनाएं श्रीकांत के लिए’ लिखा है।

Thank you @msdhoni for the wonderful gift and can’t tell how happy I am. This just made my day. #MSDhoni #fanmoment pic.twitter.com/0wJhiOsaFW

— Kidambi Srikanth (@srikidambi) May 20, 2018