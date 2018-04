IPL 2018: इस बात के लिए गौतम गंभीर ने की CSK और RCB की तारीफ

दिल्ली डेयरडेविल्स (डीडी) के कप्तान गौतम गंभीर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) टीम की तारीफ की है। गौती ने इन दोनों ही टीमों के फैंस के प्रति व्यवहार को तारीफ का अहम कारण बताया है। गंभीर ने ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में अपने एक लेख में इस बाबत जिक्र किया। कहा, “मैंने दोनों ही विपक्षी टीमों का उनके फैंस के प्रति शानदार व्यवहार देखा है। दोनों ही अपने फैंस की कद्र करती हैं।”

बकौल गौती, “मैं इन टीमों के फैंस के प्रति रवैये पर बात करूं, उससे पहले मैं असल मतलब पर बात करना चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट को ध्यान में रहते हुए मुझे लगता है कि फैंस को या तो विचारधारा समझा जाता है या फिर उन्हें बिना किसी प्रमाण के सही मान लिया जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “टिकटें मुहैया कराना, उनकी कीमतें, पार्किंग की व्यवस्था, स्टेडियम तक पहुंचना, महिलाओं के लिए अलग दीर्घा, स्वास्थ्य सेवाएं, आरामदायक सीटें, टॉयलेट्स, पीने का पानी, खाना और ढेर सारा ध्यान। इन सब चीजों के बीच में सीएसके ने अपने फैंस के लिए एक चार्टर्ड ट्रेन का बंदोबस्त भी किया था, जिससे उन्हें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मैच में पुणे पहुंचाया गया था।”

गौती ने आगे बेंगलुरू की तारीफ भी की। बोले, “आरसीबी के फैंस भी उसके पहले खिताब के इंतजार में है। यह कोई आश्चर्य जताने वाली बात नहीं कि है जब बेंगलुरू की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरी थी तो फैंस उनके लिए दीवानगी से चियर करते नजर आ रहे थे।”

आपको बता दें कि सीएसके ने अपने प्यारे फैंस के लिए इस बार आईपीएल में कुछ अनोखा सोचा, जो इस टी-20 टू्र्नामेंट में इतिहास बन गया। गुरुवार (19 अप्रैल) को ‘विसल पोड़ू एक्सप्रेस’ नाम की ट्रेन चेन्नई से पुणे के बीच चली थी। ट्रेन में सीएसके सैकड़ों फैंस सवार थे। चेन्नई से पुणे तक के सफर का खर्च, खाना-पीना और पुणे में ठहरना, मैच की टिकटें और जर्सी तक का बंदोबस्त इन सभी फैंस के लिए टीम प्रबंधन ने किया था। यूं कहिए कि इन फैंस को मुफ्त में ये सारी सुविधाएं टीम ने मुहैया कराई थीं।

The #WhistlePoduExpress is now in the #DenAwayFromDen replete with the #WhistlePoduArmy! #whistlepodu

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App