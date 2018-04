IPL 2018: CSK के अंबाती रायडू ने खोला राज, धोनी नहीं इसे दिया शानदार बल्लेबाजी का क्रेडिट

चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के पीछे का राज खोला है। उन्होंने सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बजाय किसी और को अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए श्रेय दिया है। रायडू ने कहा है कि उन्हें इस सीजन में बल्लेबाजी के लिए अलग किस्म की छूट मिली है। यही कारण है कि उन्हें बल्लेबाजी करने में आनंद आ रहा है।

आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में रायडू सीएसके का हिस्सा हैं। लेकिन पिछले कई सालों तक वह मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेले हैं। रायडू इस बार सीजन की शुरुआत से ही काफी अच्छा खेल रहे हैं। हाल ही में रायडू अपने सीएसके के साथी इमरान ताहिर, सैम बिलिंग्स और शार्दूल ठाकुर के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं एक पत्रकार के पूछने पर उन्होंने बल्लेबाजी में आए सुधार पर बात की।

When the Bahubali was asked about that one thing he did this year that has resulted in some brilliant batting! #whistlepodu @RayuduAmbati @EquitasBank pic.twitter.com/TPecjY0oAB

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 29, 2018