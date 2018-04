IPL 2018 : विराट कोहली ने नेहरा और मैक्कुलम को बताया ‘यूजलेस’, देखें VIDEO

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पूर्व गेंदबाज आशीष नेहरा और न्यूजीलैंड के तूफानी बल्लेबाज ब्रैंडन मैक्कुलम को ‘यूजलेस’ बता दिया है। जी हां, टीम इंडिया के कप्तान की नज़रों में ये दोनों ही खिलाड़ी ‘यूजलेस’ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कप्तान को ये दोनों ही महान खिलाड़ी ‘यूजलेस’ लगने लगे हैं। तो चलिए इस सस्पेंस को हम खत्म करते हैं और आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी।

दरअसल, ‘रॉन्ग इन सिक्स्टी सेकंड्स’ (Wrongin60seconds) नाम के एक कार्यक्रम के दौरान यह वाकया हुआ है। ‘रॉन्ग इन सिक्स्टी सेकंड्स’ एक मशहूर शो है। इस शो में आने वाले प्रतिभागियों से मजेदार सवाल पूछे जाते हैं और प्रतिभागियों को सवाल का जवाब देना होता है। इस बार इस शो में आशीष नेहरा और ब्रैंडन मैक्कुलम पहुंचे थे। दिलचस्प यह है कि शो को होस्ट कर रहे थे विराट कोहली। जी हां, आशीष नेहरा और ब्रैंडन मैक्कुलम से सवाल पूछने बैठे थे खुद विराट कोहली।

शो की शुरुआत में विराट कोहली ने पहले दोनों खिलाड़ियों का परिचय कराया और फिर शो के नियम समझाए। नियमों के मुताबिक, विराट ने दोनों ही प्रतिभागियों से कुछ अनूठे सवाल पूछे। पहले राउंड में विराट कोहली ने इन खिलाड़ियों से पूछा कि आप रात में क्या करते हैं। जवाब देने के लिए प्रतिभागियों को कुछ विकल्प दिये गये। ये ऑप्शन्स थे- नागिन डांस, सो जाते हैं, जासूसी करते हैं, गंगनम स्टाइल या फिर लंच करते हैं।

जवाब में मैक्कुलम ने कहा कि वो रात में जासूसी करते हैं। जबकि नेहरा ने कहा कि वो रात में नागिन डांस करते हैं। इस जवाब के बाद विराट कोहली ने कहा कि दुर्भाग्यवश आप दोनों गलत हैं। ये ‘यूजलेस’ प्रतिभागी हैं। इसके बाद विराट कोहली शो के प्रतिभागियों से एक और सवाल पूछते हैं। विराट कोहली पूछते हैं कि ‘बैट्समैन’ की असली पहचान क्या है।

पहले की तरह ही प्रतिभागियों को एक बार फिर कुछ विकल्प दिए जाते हैं। ये ऑप्शन्स हैं- यजुवेंद्र चहल, रजनीकांत, गोविंदा और आशीष नेहरा। इस सवाल का भी इन खिलाड़ियों ने मजेदार जवाब दिया। दोनों ही महान खिलाड़ियों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? शो में और कौन-कौन से दिलचस्प सवाल इन खिलाड़ियों से विराट ने पूछा और कितने मजेदार रहे सारे जवाब, यह जानने के लिए देखिए नीचे दिया गया वीडियो-

