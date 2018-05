सीएसके की इस तस्वीर पर फूटा सचिन तेंदुलकर के फैंस का गुस्सा, लोगों ने कहा- शर्म करो

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भले ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन आज भी उनके फैन्स उनके लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। हाल ही में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) द्वारा ट्विटर पर तेंदुलकर की एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने सीएसके को जमकर ट्रोल कर दिया। दरअसल, चेन्नई ने क्रिकेटर सुरेश रैना और सचिन तेंदुलकर की तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, ‘रमेश और सुरेश।’ यही कैप्शन देखने के बाद तेंदुलकर के फैन्स का गुस्सा सीएसके पर फूट पड़ा। आपको बता दें कि तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है, रमेश उनके पिता का था। वहीं टीवी पर फाइव स्टार चॉकलेट का एक बहुत ही फेमस विज्ञापन आता है, जिसमें कैरेक्टर्स का नाम ‘रमेश और सुरेश’ रहता है। सीएसके ने इसी विज्ञापन और दोनों क्रिकेटर्स के नाम के आधार पर फोटो को कैप्शन दिया था।

तेंदुलकर के फैन्स ने तस्वीर पर भड़कते हुए कहा कि उन्हें सीएसके से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। एक यूजर ने कहा, ‘सीएसके को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के ट्वीट की उम्मीद नहीं थी। दूसरों की इज्जत करना सीखो। वह एक महान क्रिकेटर हैं।’ एक यूजर ने कहा, ‘यह पोस्ट बहुत ही अनप्रोफेशनल है, इसे हटा दो।’ एक ने लिखा, ‘एडमिन को शर्म आनी चाहिए। आप एक बहुत ही अच्छी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह के कदम आपकी टीम की छवि को प्रभावित कर सकते हैं।’

This is not cool…. — sairaj shinde (@sairajshinde10) May 1, 2018

Dear CSK handler when you were not born Sachin used to kick ass of your father aged players with bat — Narendra Mahindrakar (@NarendraMahi18) May 1, 2018

Shame on you CSK,that was not expected from you.Learn to respect others.He is legend of cricket. — Pratik Labhshetwar (@pratikpl) May 2, 2018

This is so unprofessional.. delete this post. — Paresh Dabir (@pd_247) May 2, 2018

Change the Caption ASAP….You should not insult God of Cricket just to make your posts Viral..@ChennaiIPL — Ajit C Jawale (@AjitCJawale) May 1, 2018

एक यूजर ने लिखा, ‘एडमिन अगर आप इस ट्वीट को नहीं हटाओगे तो आपकी शिकायत कर दी जाएगी। वह एक महान क्रिकेटर हैं, इनकी तुलना किसी भी अन्य से नहीं की जा सकती।’ एक यूजर ने लिखा, ‘सचिन के पिता के नाम का मजाक उड़ाना बहुत ही शर्म की बात है। आईपीएल की टीम चेन्नई ने बहुत ही अजीब हरकत की है। लिजेंड का मजाक बनाया है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘महाराष्ट्र में किसी व्यक्ति को उसके पिता के नाम पर नहीं बुलाया जाता है। यह बहुत ही असम्माननिय बात होती है। प्लीज इस ट्वीट को हटा दीजिए।’ एक यूजर ने लिखा, ‘चेन्नई को तुरंत ही इस पोस्ट को हटा देना चाहिए, वरना पुणे कि जगह अपनी टीम का मैच श्रीलंका में करवाओ।’

Making fun of Sachin sir's father name is just so incredibly disrespectful, shameful and cheapest act from @ChennaiIPL have some respect for a legend @sachin_rt — Rishi Karjekar (@Rishii_K) April 30, 2018

Hey guys, here in Maharashtra we did not call someone by his/her Father's name as yours. It's quite disrespectful here. So please remove this post. — Nilesh Pawar (@NileshPawars) April 30, 2018

