इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाड़ी उस वक्त हैरान रह गए जब उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में अपने दोस्त को लेकर आ गए। सीएसके के खिलाड़ियों ने बेहद हैरानी के साथ धोनी के दोस्त का स्वागत भी किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि धोनी ऐसे कौन से दोस्त को लेकर चले गए कि टीम के सभी खिलाड़ी आश्चर्य में पड़ गए। आपको बता दें कि सीएसके के कप्तान अपने जिस प्यारे से दोस्त के साथ ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्यारा सा डॉगी था। सीएसके ने ट्विटर पर धोनी और उनके दोस्त ‘वालू’ का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, ‘मेरा दोस्त यहां है।’

वीडियो में धोनी प्यारे से डॉगा को ड्रेसिंग रूम तक ले जाते दिख रहे हैं। कुत्ता भी चेन्नई के कप्तान के साथ बहुत ही प्यार से चलता दिख रहा है। धोनी जैसे ही रूम के अंदर घुसे, टीम के खिलाड़ी भी कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने लगे। धोनी को डॉगी के साथ देख उनके फैन्स उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत ही प्यारा वीडियो। धोनी कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं।’

Such a lovely video! Thala & dogs are always adorable together. He keeps them so calm.

