इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 में 10 अप्रैल को हुए चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से अब हर कोई दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस की तारीफ कर रहा है। दरअसल, डु प्लेसिस मंगलवार को हुए मैच के दौरान चेन्नई की टीम का हिस्सा नहीं थे, ऐसे में जिस वक्त चेन्नई के क्रिकेटर्स गेंदबाजी कर रहे थे तब डु प्लेसिस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। वह बाउंड्री की दूसरी तरफ पानी की बोतलें लेकर खड़े रहे, ताकि उनकी टीम के प्लेयर्स को जब भी प्यास लगे, वे तुरंत पानी पी सकें। क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने डु प्लेसिस की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर उनकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा, ‘विनम्रता सबसे बड़ी विशेषता है। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस जब खेल नहीं रहे थे उस वक्त अपनी टीम के खिलाड़ियों को पानी देकर उनकी मदद कर रहे थे, इनकी सादगी और रवैया बहुत ही पसंद आता है।’

ट्वीट के साथ ओझा ने जो तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है उसमें डु प्लेसिस बाउंड्री के बाहर पानी की बोतलें लेकर खड़े दिख रहे हैं। ओझा के ट्वीट को देख हर कोई दक्षिण अफ्रीका के इस क्रिकेटर की तारीफ कर रहा है। एक ने कहा, ‘डु प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड 0.001 फीसदी है।’ एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘सीएसके की टीम हर खिलाड़ी के लिए परिवार की तरह है और डु प्लेसिस बहुत ही महान खिलाड़ी हैं।’ एक यूजर ने लिखा, ‘जब मैंने डु प्लेसिस को स्क्रीन पर बोतल पकड़े देखा तब मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। वह बहुत ही सादगी से जीने वाले हैं।’

CSK is like a family for all the player @faf1307 the great sports person — Pawan yadav (@Pawanya58502310) April 11, 2018

Anna super anna you are telling the truth about mister du plessis and he is a real man — Sakthi (@Sakthikubrick) April 11, 2018

#Faf captain of South Africa

But

Ego=0.001% — PRASAD SUL (@PrasadSul) April 11, 2018

Actually… Whn i saw him on screen wid water bottles i was also thinking same… gr8 Faf… for Simplicity #IPL2018 #CSKvKKR — Pooja Hirave (@HiravePooja) April 11, 2018

बता दें कि मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में चेन्नई ने केआरके को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही सीएसके ने आईपीएल सीजन 11 में दूसरी जीत दर्ज की। पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने चेन्नई के सामने 203 रनों की विशाल चुनौती पेश की थी, जिसे चेन्नई के बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर में एक गेंद बाकी रहते हुए ही हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई का मैच मुंबई इंडियन्स के साथ हुआ था, जिसमें सीएसके को जीत मिली थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App