न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ब्रैंडन मैक्कुलम ने भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल को ‘पागल आदमी’ कहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ब्रैंडन को ऐसा कहना पड़ गया। दरअसल, न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज ने चहल को मजाकिया अंदाज में पागल कहा है। मैक्कुलम ने इंस्टाग्राम पर चहल और उमेश यादव के साथ की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उसके कैप्शन में ‘पागल आदमी’ शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने ऐसा करके चहल के प्रति अपने दोस्ताना व्यवहार को सबके सामने रखा है।

मैक्कुलम, चहल और उमेश यादव आईपीएल सीजन 11 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू की तरफ से खेल रहे हैं। तीनों क्रिकेटर्स बुधवार की सुबह एक एड शूट कर रहे थे, जहां तीनों ने साथ में एक तस्वीर ली। इसी तस्वीर को मैक्कुलम ने इंस्टाग्राम पर डाला और लिखा, ‘आज सुबह शूट कर रहे थे। युजवेंद्र चहल, यह आदमी बहुत पागल है!’ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई फोटो में मैक्कुलम चहल के गले में हाथ डाले हुए दिख रहे हैं। वहीं चहल भी थम्स अप का साइन दिखा रहे हैं। यादव विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तीनों क्रिकेटर्स एक-दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल दिख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि आरसीबी के क्रिकेटर्स के बीच मैदान के बाहर भी अच्छा रिश्ता है।

आरसीबी और मैक्कुलम के फैन्स इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैक्कुलम के ऊपर आरसीबी की जर्सी बहुत अच्छी लग रही है, तो वहीं कुछ लोग तीनों क्रिकेटर्स को आईपीएल के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। इससे पहले चहल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर विराट कोहली और मैक्कुलम के साथ डांस का एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में तीनों क्रिकेटर्स एक जैसी डांस स्टेप करते दिख रहे थे। बता दें कि 7 अप्रैल के आईपीएल के सीजन 11 की शुरुआत होने जा रही है। इस सीजन का पहला मैच मुंबई इंडियन्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जा रहा है। वहीं विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी का इस सीजन का पहला मैच 8 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होना है।

Warming up for the IPL with these legends @imVkohli @Bazmccullum #PlayBold #IAMRCB #newtwist #moreturn

E Sala Cup Namde pic.twitter.com/WVjuyBrSTT

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) April 3, 2018