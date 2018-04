IPL 2018: जॉन्टी रोड्स के मैसेज का सुरेश रैना ने किया भावुक रिप्लाइ, जीता फैंस का दिल

चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर प्लेयर सुरेश रैना इन दिनों इंजरी से जूझ रहे हैं। इसी के चलते वो मोहाली में पंजाब के खिलाफ मुकाबला भी नहीं खेल सके थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2018 में रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में किग्स इलेवन पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 रनों से मात दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश रैना की पिण्डली में चोट है, जिस कारण डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल आराम की सलाह दी है। सुरेश रैना ने अपनी इंजरी की कुछ फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। जिसके बाद सुरेश रैना के फैन्स ने उनके लिए जल्द ठीक होने की कामना की है। सुरेश रैना के चोट पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर रहे जॉन्टी रोड्स ने भी ट्वीट किया। जॉन्टी रोड्स ने ट्वीट कर सुरेश रैना के जल्दी ठीक होने की कामना की। जॉन्टी ने लिखा- उम्मीद करता हूं कि आपकी चोट में कुछ सुधार हुआ होगा भाई। आपको फील्ड पर देखने के लिए बेताब हूं।

Hope the injury has recovered little brother; have missed watching you in the field! https://t.co/jYrlfGUroQ

— Jonty Rhodes (@JontyRhodes8) April 18, 2018