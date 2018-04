IPL 2018: सनराइजर्स हैदराबाद के इस गेंदबाज ने मुंबई के खिलाफ मैच में दी गाली, अब पड़ी डांट

IPL के 11वें संस्करण में मंगलवार (24 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच लो स्कोरिंग बेहद दिलचस्प मैच खेला गया था। मैच के दौरान हैदराबाद के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने मैदान में ही गाली-गलौच कर दी थी। इस व्यवहार के लिए अब उन्हें फटकार लगाई गई है। IPL के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के कारण उन्हें डांट पड़ी है। उनके व्यवहार को लेवल-1 ऑफेंस माना गया है। बीसीसीआई ने कौल के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी। दरअसल, मयंक मार्कंडे एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। इसके बाद सिद्धार्थ कौल जोश में मार्कंडे के सामने ही उत्साह जताने लगे थे। बताया जाता है कौल को इसी मामले में दोषी माना गया है।

मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच लो-स्कोरिंग मैच खेला गया था। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद को महज 118 रनों पर ही ढेर कर दिया था। मार्कंडे, हार्दिक पांड्या और मैकलेनगन ने दो-दो विकेट चटकाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान विलियम्सन और यूसुफ पठान ने बनाए। दोनों ने 29-29 रनों की पारी खेली थी। बाकी का कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका था। हैदराबाद के दो विकेट तो महज 20 रनों पर ही गिर चुके थे। 119 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए मैदान में उतरी मुंबई की शुरुआत भी बेहद खराब रही। सूर्य कुमार यादव और क्रुणाल पांड्या के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सका था। शुरुआती तीन विकेट तो 21 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे।

JUST IN: Siddarth Kaul, the #SRH pacer, has been given a reprimand for breaching the #IPL Code of Conduct during his side's game against #MI

— Cricbuzz (@cricbuzz) April 25, 2018