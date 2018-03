VIDEO: आईपीएल से पहले एमएस धोनी तैयार, देखें माही ने मारे कितने लंबे शॉट

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन का बिगुल सात अप्रैल को बजेगा। मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला होगा। चेन्नई सुपरकिंग्स इस मैच के साथ टूर्नामेंट में दो साल बाद वापसी करेगी। चेन्नई के लिए अच्छी बात यह है कि आठ सीजनों तक टीम की कमान संभालने वाले महेंद्र सिंह धोनी 2018 में भी इसका नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। टूर्नामेंट का इस बार आगाज छह अप्रैल से होना था, मगर बाद में तारीख में फेरबदल कर दिया गया। ऐसे में छह टीमों के कप्तान उद्घाटन में एक साथ हिस्सा नहीं ले सकेंगे। चूंकि उसी रात पहला मुकाबला भी है। ऐसे में उद्घाटन संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मैच के लिए रात में जाना खिलाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होगा।

धोनी इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आईपीएल के लिए अभी से तैयार रख रहे हैं। वे मैदान में नेट प्रैक्टिस के दौरान खूब पसीना बहा रहे हैं। बल्लेबाजी से लेकर विकेटकीपिंग तक में अपना बेहतरीन दे रहे हैं। गुरुवार को वह सीएसके के कैंप में शामिल हुए और चेन्नई स्थित एम.ए.चिदंबरम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आगामी मैचों के लिए तैयारी करते दिखे। सीएसके ने उसी से जुड़ी दो वीडियो क्लिप्स अपने टि्वटर अकाउंट से शाम को शेयर की।

