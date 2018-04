फैन्स के लिए बुरी खबर, रद्द हो सकता है RCB और KKR के बीच होने वाला हाईवोल्टेज मुकाबला

आईपीएल के 11वें सीजन में रविवार शाम को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाले मैच को रद्द किया जा सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह ईडन गार्डन कोलकाता में बारिश का होना माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार शाम को कोलकाता में बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से शनिवार को भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस पूरी नहीं की। भारतीय कप्तान विराट कोहली की टीम आरसीबी इस सीजन पहले से भी मजबूत लग रही है। वहीं दिनेश कार्तिक की कप्तानी में केकेआर किस तरह की शुरुआत करती है, यह देखन भी दिलचस्प होगा। कार्तिक के लिए यह आईपीएल किसी परीक्षा से कम नहीं है। वह भी जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कोलकाता को हालांकि लीग की शुरुआत से पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क चोट के कारण कोलकाता के लिए इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में उनके हमवतन मिशेल जॉनसन पर टीम की गेंदबाजी का भार होगा।

स्टार्क की जगह टीम प्रबंधन ने इंग्लैंड के टॉम कुरेन को टीम में शामिल किया है। उनके आने से टीम की गेंदबाजी को धार मिली है।वहीं भारत को अंडर-19 विश्व कप में जीत दिलाने वाले कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी इस बार कोलकाता के साथ आईपीएल पदार्पण कर रहे हैं। वहीं स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, पीयूष चावला और वेस्टइंडीज के सुनील नरेन हैं।

#Knight @MitchJohnson398‘s checklist for VIVO @IPL 2018 ✅

Lead by example

Be aggressive as always

And bowl as fast as possible #KKRHaiTaiyaar #IPL2018 #JohnsonHaiTaiyaar pic.twitter.com/co4cIvcknl

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 6, 2018