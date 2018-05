पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (RCB) के प्लेयर के नाम में ऐसी गलती कर दी कि टि्वटर पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। मांजरेकर ने विकेट कीपिंग को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें आरसीबी की ओर से खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) का उल्लेख किया था। लेकिन, वह स्पेलिंग में बड़ी चूक (Quinton De Cock) कर बैठे। मांजरेकर डिकॉक का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, ‘देखिए T20 मैचों में भी विकेट कीपिंग कितना महत्वपूर्ण है!’ उनका ट्वीट सामने आते ही क्रिकेट प्रशंसकों ने उनकी धुलाई शुरू कर दी। समीर अनीस ने लिखा, ‘उनके (क्विंटन) नाम की सही स्पेलिंग से संजय को काफी मदद मिल सकती है।’ हमीद ने ट्वीट किया, ‘सर स्पेलिंग की जांच कर लें।’ अभिरव गोस्वामी ने लिखा, ‘नाम तो सही लिख लो संजय जी।’ अक्षय गर्ग ने ट्वीट किया, ‘पहले सही से स्पेलिंग लिखना शुरू कीजिए तब विकेट कीपिंग स्किल पर टिप्पणी करें। वैसे भी विकेट कीपिंग हर फॉर्मेट में महत्वपूर्ण है।’ एक शख्स ने लिखा, ‘आसान कैचों को डाइव मारते हुए लेने से वह मुश्किल दिखने लगता है।’ रक्षित ने ट्वीट किया, ‘क्या आपने यूकेजी पास किया है?’ विश्वास ने लिखा, ‘सर कृपा करके पहले आप प्राथमिक स्कूल जाकर सही स्पेलिंग लिखना सीखिए।’

See how important wicket keeping is in T20s also!#QuintonDeCock

