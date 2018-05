IPL 2018: अपनी ही गेंद पर जब पीयूष चावला ने लिया एक हाथ से कैंच तो दर्शक रह गए दंग

बुधवार को आईपीएल में खेले गए प्लेऑफ के एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें तोड़ते हुए उसे आईपीएल से बाहर कर दिया। कोलकाता की इस जीत के हीरो रहे कोलकाता की टीम के स्पिनर पीयूष चावला और कुलदीप यादव। इन दोनों गेंदबाजों अपनी कसी हुई गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जिस कारण राज्सथान की टीम अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद मैच नहीं जीत सकी। पीयूष चावला ने तो अपनी टीम को पहली सफलता दिलायी और खतरनाक होती जा रही ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा। इस दौरान पीयूष चावला ने अपनी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी का शानदार कैच लपका।

पीयूष चावला का यह कैच बेहद शानदार था, जिसने एक बार दर्शकों के साथ सभी खिलाड़ियों को भी चौंका दिया। दरअसल पीयूष चावला की गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने रक्षात्मक शॉट खेला, लेकिन गेंद ने तेजी से टर्न होकर उछाल लिया और राहुल के बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में उछल गई। इस पर गेंदबाजी कर रहे पीयूष चावला ने शानदार ढंग से अपने शरीर को वजन को दूसरी तरफ मोड़कर गेंद को दबोच लिया। यहीं से कोलकाता की टीम को नया विश्वास मिला और फिर कोलकाता की टीम ने धीरे-धीरे मैच पर अपनी पकड़ बना ली। पीयूष चावला को कुलदीप यादव का भी अच्छा साथ मिला। दोनों स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में भी पीयूष चावला ने अपने 4 ओवरो में सिर्फ 24 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल किए। वहीं कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवरो में 18 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया।

What a catch by Piyush Chawla to dismiss Tripathi. He’s off on a gallop.#KKRvRR pic.twitter.com/bGgKxqqT4y

— IndianPremierLeague (@IPL) 23 May 2018