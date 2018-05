IPL 2018: मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर, रोहित शर्मा का ट्वीट- जो चाहो, हमेशा नहीं मिलता

इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के प्‍ले-ऑफ से रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली मुंबई इंडियंस बाहर हो गई है। टीम को दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स के खिलाफ अपने आखिरी मैच में जीत चाहिए थी मगर उसे हार मिली और उसका सफर खत्‍म हो गया। हार के करीब 24 घंटे बाद कप्‍तान रोहित ने टूर्नामेंट से बाहर होने पर निराशा जताई। एक ट्वीट में रोहित ने कहा, ”टूर्नामेंट से बाहर होना निराशाजनक है, शायद यही जिंदगी और खेल है। हम जो चाहते हैं, हमेशा पा नहीं सकते। हम दम से लड़े पर शायद विरोधी उस दिन जरा बेहतर था। अगले साल हवा का रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे।”

टूर्नामेंट के 11वें सीजन में रोहित का निजी प्रदर्शन बेहद खराब रहा। उन्‍होंने 14 मैच खेलकर 23.83 के औसत से 286 रन बनाए। पहली बार रोहित शर्मा आईपीएल के किसी सीजन में 300 रन भी नहीं बना सके। उन्‍होंने इस साल 25 चौके और 12 छक्‍के लगाए और उनका स्‍ट्राइक रेट 133.02 रहा। चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के सुरेश रैना सभी आईपीएल संस्‍करणों में 300 से ज्‍यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्‍लेबाज बन गए।

Disappointing to be out of the tournament, I guess that’s life and sport. We can’t always get what we want. We did fight hard but I guess the opposition were just a little better on the day. Will look to turn things around next year

— Rohit Sharma (@ImRo45) May 21, 2018