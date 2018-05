IPL 2018, RCB Vs SRH: भड़के विराट कोहली टीम पर बरसे, कहा- हम जीत के हकदार नहीं

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) का अब तक प्रदर्शन कप्तान विराट कोहली की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। सोमवार (7 मई) को खेले गए मैच में आरसीबी को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के हाथों शिकस्त मिली। इस मैच में भी निराशा हाथ लगने के बाद कप्तान कोहली ने टीम के खिलाड़ियों को हार का कारण बताया। क्रिकबज के मुताबिक कोहली ने साथी खिलाड़ियों से कहा- ”हम इस हार के लायक हैं। हम इस दिन अच्छा नहीं खेले। ऐसा मत सोचो को हमने पर्याप्त दमखम दिखाया।” ईएसपीएन क्रिक इन्फो के मुताबिक विराट ने टीम से कहा- ”जिस प्रकार के शॉट्स हमने खेले, वे खेल की मांग के हिसाब से नहीं थे।” बता दें कि इस मैच में आरसीबी की तरफ से सबसे अच्छा प्रदर्शन विराट कोहली का ही रहा। उन्होंने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 39 रन बनाए।सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 146 रन बनाए थे। हैदराबाद की तरफ से भी कप्तान विलियम्सन ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए थे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के सलामी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। वोहरा और पटेल क्रमश: 8 और 20 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान कोहली ने पारी को साधने की कोशिश की। कोहली ने अपने 39 रनों के लिए 30 गेंदें खेलीं, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। कोहली शाकिब अल हसन का शिकार बन गए।

एबी डिविलियर्स 5 रन ही बना सके। आरसीबी के बाकी खिलाड़ियों में ग्रांडहोमी ने ठीक-ठाक 33 रन की पारी खेली। आरसीबी 20 ओवर में 141 रन ही बना सकी। लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचकर आरसीबी हार गई। बता दें कि कोहली के व्यक्तिगत खेल की उनके फैन्स ने तारीफ की। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट्स देखी गईं, जिनमें कोहली के प्रति सहानुभूति और प्रशंसा झलकती नजर आई।

Kohli – “We deserve to lose this game. We weren’t good enough on the day. Don’t think we showed enough application,”#SRHvRCB#IPL2018 — Cricbuzz (@cricbuzz) May 7, 2018

‘The kind of shots we played, they were not on at that stage of the game’ – Kohli https://t.co/rKBP32uTmv #SRHvRCB #IPL — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 7, 2018

सच में कमाल हैं कोहली

Virat Kohli’s dual run-outs at the death https://t.co/jEo73bTvq3 via @ipl — Abhishek Gupta (@kalamkafakeer) May 8, 2018

